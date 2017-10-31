Болельщики «Шаркс» встретили Патрика Марло пятиминутными овациями

Нападающий Патрик Марло, который провёл в «Сан-Хосе Шаркс» 20 лет, а летом подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», был встречен в Сан-Хосе пятиминутными овациями.



Перед началом матча «Сан-Хосе» показал на кубе видеопосвящение своему бывшему игроку, после чего болельщики стоя аплодировали Марло в течение пяти минут.



Марло дебютировал в НХЛ в 1997 году и провёл в «Шаркс» 19 сезонов, набрав в составе команды 1082 (508+574) очка в 1493 играх. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Шаркс».

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».