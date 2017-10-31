Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой «блюзменов» со счётом 4:2.



Российский форвард отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, провёл на площадке 18 минут 58 секунд, нанёс три броска в створ. Тарасенко в настоящий момент является вторым бомбардиром и снайпером команды, на его счету 14 (6+8) баллов за результативность.



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Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.