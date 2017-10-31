До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Коламбус» — «Бостон»: Андерсон ростом 185 см вызвал на бой двухметрового Хару

31 октября 2017, вторник. 07:49 Хоккей

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара подрался с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Джошем Андерсоном в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «мундиров» со счётом 4:3 Б.

В начале второго периода Хара приложил Андерсона об борт в своей зоне, и форвард «Коламбуса» вызвал того на драку. Хара провёл несколько ударов в голову, а потом повалил соперника на лёд. Оба хоккеиста были удалены на пять минут за драку.

Хара является одним из самых высоких игроков НХЛ, его рост составляет два метра. Рост Андерсона – 185 см.

Видео драки можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Здено Хара
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
08:05 Иван Проворов впервые в карьере в НХЛ сыграл 28 минут и сделал три передачи
07:56 Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Ванкувером»
07:49 «Коламбус» — «Бостон»: Андерсон ростом 185 см вызвал на бой двухметрового Хару
07:09 Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»
07:04 Болельщики «Шаркс» встретили Патрика Марло пятиминутной овацией
06:55 Панарин – второй в НХЛ по реализованным буллитам за три последних сезона
06:42 «Вегас» в матче с «Айлендерс» потерял из-за травмы третьего вратаря
06:26 Василевский – самый побеждающий вратарь в октябре в истории НХЛ
05:50 Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»
05:25 «Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Наместников набрали по 2 очка, Дадонов — 3
05:19 «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве»
05:02 «Аризона» одержала первую победу в сезоне, Проворов отдал три передачи
04:54 Буллит Панарина помог «Коламбусу» победить «Бостон»
04:39 «Айлендерс» победили «Вегас», Кулёмин открыл счёт своим голам в сезоне
03:07 Кучеров забросил свою 13-ю шайбу в сезоне
01:53 Источник: Шипачёв вернётся в Россию
30 октября 2017, понедельник
23:58 Итоги дня МХЛ: «Куньлунь Юниор» забросил 11 шайб «Амурским Тиграм»
23:39 Николая Лемтюгова перевели из реанимации, ранее он провёл 10 дней без сознания
23:22 Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб одержало восьмую победу подряд
22:56 МХК «Динамо» подписал контракт с российским форвардом Хассаном Аль-Джилауи
22:27 Емелин: два периода игроки «Югры» пластались, спасибо вратарю Шарыченкову
22:00 Итоги недели для российских хоккеистов в НХЛ, АХЛ, CHL, QMJHL, WHL, NCAA и USHL
22:00 Павел Дацюк выбыл до конца ноября и не сможет принять участие в Кубке Карьяла
21:38 Белов — о поражении от «Югры»: не могу подобрать слова, полтергейст какой-то
21:19 Е. Корешков: у Фрэттина повреждение, остальные отсутствуют из-за конкуренции
21:01 Источник: Игорь Мусатов устроил дебош в ресторане, имея пистолет с патронами
20:49 Ялонен: «Барыс» — сильная и классная команда, а наше большинство было беззубым
20:12 Нападающий «Монреаля» Никита Щербак выбыл на шесть недель
19:51 Пёрселл – о поддержке «Арены Омск»: она потрясающая, в НХЛ я привык к другому
19:43 Определены три лучших игрока недели в НХЛ
19:41 Нападающий Никита Попугаев вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА
19:29 Шумаков – о быстрой ответной шайбе ЦСКА: мы верили в себя, поэтому и забили
19:28 «Витязь» уступил «Югре», потерпев девятое поражение в 10 матчах
19:15 Скабелка: «Авангард» шесть периодов шёл к голу и так легко пропустил в ответ
19:07 Никитин — о длительном отсутствии Плэтта: обмена не будет, ЦСКА нужны все игроки
18:46 «Барыс» разгромил «Йокерит», сухой матч оформил Хенрик Карлссон
18:46 «Трактор» отправил в список отказов защитника Климонтова
18:29 «Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов
18:13 Тимченко: сборная на ОИ-2018 не рассчитывает на Шипачёва, он сделал свой выбор
17:55 Экс-защитник «Сибири» и «Адмирала» подписал контракт с московским «Динамо»
17:30 Кожевников — о Шипачёве: 100 раз говорили, что не нужно каждому ехать в НХЛ
17:15 Марло — об игре с «Шаркс»: надеюсь, кто-то пошутит, чтобы у меня не было слёз
16:45 Защитник «Лады» Гуркин будет прооперирован после столкновения с арбитром
16:30 Два клуба КХЛ рассматривают приглашение Юрзинова-мл. на пост главного тренера
16:21 Лучший снайпер «Динамо» Мн в сезоне-2016/17 Матерухин помещён в список отказов
Все новости RSS
Партнерский контент