«Коламбус» — «Бостон»: Андерсон ростом 185 см вызвал на бой двухметрового Хару

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара подрался с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Джошем Андерсоном в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «мундиров» со счётом 4:3 Б.

В начале второго периода Хара приложил Андерсона об борт в своей зоне, и форвард «Коламбуса» вызвал того на драку. Хара провёл несколько ударов в голову, а потом повалил соперника на лёд. Оба хоккеиста были удалены на пять минут за драку.



Хара является одним из самых высоких игроков НХЛ, его рост составляет два метра. Рост Андерсона – 185 см.

Видео драки можно посмотреть на канале hockeyfights.com в YouTube.