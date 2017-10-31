Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Ванкувером»

«Даллас Старз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время в составе «Старз» отличился Тайлерг Сегин (24-я минута). За «Ванкувер» гол забил Сэм Ганье (47). Победу «Далласу» принёс точный бросок нападающего Александра Радулова на третьей минуте овертайма. На счету россиянина также голевая передача.

Форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров провёл на льду 9 минут 14 секунд.