Иван Проворов впервые в карьере в НХЛ сыграл 28 минут и сделал три передачи

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов в матче с «Аризоной Койотс» впервые в карьере НХЛ сыграл более 28 минут и отметился тремя голевыми передачами. Встреча завершилась победой «койотов» со счётом 4:3.



Игровое время Проворова составило 28 минут 7 секунд, он нанёс семь бросков по воротам, применил один силовой приём и заблокировал три броска.



20-летний защитник проводит второй год в НХЛ. До этого матча его максимальное игровое время составляло 27 минут 17 секунд ( в сезоне-2016/17). Для Проворова эта игра стала второй в карьере, где он набрал три очка, и первой, в которой он сделал три передачи. В матче с «Каролиной Харрикейнз» в марте 2017 года он отметился голом и двумя передачами.