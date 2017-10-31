«Торонто» проиграл «Сан-Хосе», Зайцев набрал 1 очко

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джо Павелски (28-я минута), Тим Хед (45) и Джоэль Уорд (58). За «Торонто» голы забили Остон Мэттьюс (13) и Андреас Боргман (59). Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

«Шаркс» одержали третью победу в последних четырёх матчах. «Торонто» проиграл третий матч кряду.