Кто поставит на рижское «Динамо» в игре со СКА и как завершатся другие матчи дня

Сегодня, 31 октября, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт восемь встреч. «Чемпионат» предлагает спрогнозировать итоги этих матчей.
Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.
«Адмирал» — «Салават Юлаев»;
«Амур» — «Ак Барс»;
«Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик»;
«Автомобилист» — «Лада»;
«Локомотив» — «Северсталь»;
«Динамо» Мн — «Спартак»;
СКА — «Динамо» Р;
«Динамо» М — «Торпедо».
Пройти опрос также можно на Playbuzz.
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