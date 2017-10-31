Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин не забивает 8 игр, 13-й гол Кучерова

В ночь с 30 на 31 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Александр Радулов, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Владимир Тарасенко и Николай Кулёмин набрали по два очка, Евгений Дадонов и Иван Проворов — по три. Кучеров является лучшим снайпером лиги, на его счету 13 голов. Сергей Бобровский и Андрей Василевский одержали победы. Артемий Панарин не забивает уже восемь матчей, всего на его счету 10 (1+9) очков в 12 матчах.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|18 из 23
|78,3
|8:5
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 30
|90
|4:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|4
|+1
|16.00
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|2
|+1
|15.38
|4 из 7
|0
|2
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+2
|0
|2
|+3
|22.13
|-
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|2
|4
|+1
|22.33
|-
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|0
|3
|+2
|18.58
|-
|3
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|4
|0
|21.37
|0 из 1
|0
|1
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|1+1
|0
|1
|+2
|11.11
|1 из 1
|0
|3
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|0
|0
|9.14
|4 из 6
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+3
|0
|7
|+2
|28.07
|-
|1
|3
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|+1
|13.44
|-
|0
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|2
|1
|+1
|24.38
|-
|3
|2
Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».