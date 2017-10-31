Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин не забивает 8 игр, 13-й гол Кучерова

В ночь с 30 на 31 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Александр Радулов, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Владимир Тарасенко и Николай Кулёмин набрали по два очка, Евгений Дадонов и Иван Проворов — по три. Кучеров является лучшим снайпером лиги, на его счету 13 голов. Сергей Бобровский и Андрей Василевский одержали победы. Артемий Панарин не забивает уже восемь матчей, всего на его счету 10 (1+9) очков в 12 матчах.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 18 из 23 78,3 8:5 Бобровский «Коламбус» 27 из 30 90 4:3 Б

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 4 +1 16.00 - 0 1 Наместников (н) «Тампа» 1+1 0 2 +1 15.38 4 из 7 0 2 Дадонов (н) «Флорида» 1+2 0 2 +3 22.13 - 0 0 Радулов (н) «Даллас» 1+1 2 4 +1 22.33 - 0 1 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+1 0 3 +2 18.58 - 3 1 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 4 0 21.37 0 из 1 0 1 Кулёмин (н) «Айлендерс» 1+1 0 1 +2 11.11 1 из 1 0 3 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 0 0 9.14 4 из 6 0 0 Проворов (з) «Филадельфия» 0+3 0 7 +2 28.07 - 1 3 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 2 +1 13.44 - 0 1 Зайцев (з) «Торонто» 0+1 2 1 +1 24.38 - 3 2

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