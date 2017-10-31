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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин не забивает 8 игр, 13-й гол Кучерова

31 октября 2017, вторник. 08:46 Хоккей

В ночь с 30 на 31 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Александр Радулов, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Владимир Тарасенко и Николай Кулёмин набрали по два очка, Евгений Дадонов и Иван Проворов — по три. Кучеров является лучшим снайпером лиги, на его счету 13 голов. Сергей Бобровский и Андрей Василевский одержали победы. Артемий Панарин не забивает уже восемь матчей, всего на его счету 10 (1+9) очков в 12 матчах.

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»18 из 2378,38:5
Бобровский«Коламбус»27 из 30904:3 Б
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+104+116.00-01
Наместников (н)«Тампа»1+102+115.384 из 702
Дадонов (н)«Флорида»1+202+322.13-00
Радулов (н)«Даллас»1+124+122.33-01
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+103+218.58-31
Панарин (н)«Коламбус»004021.370 из 101
Кулёмин (н)«Айлендерс»1+101+211.111 из 103
Бурмистров (н)«Ванкувер»00009.144 из 600
Проворов (з)«Филадельфия»0+307+228.07-13
Сергачёв (з)«Тампа»0+102+113.44-01
Зайцев (з)«Торонто»0+121+124.38-32

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
08:46 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин не забивает 8 игр, 13-й гол Кучерова
08:30 Кто поставит на рижское «Динамо» в игре со СКА и как завершатся другие матчи дня
08:08 «Торонто» проиграл «Сан-Хосе», Зайцев набрал 1 очко
08:05 Иван Проворов впервые в карьере в НХЛ сыграл 28 минут и сделал три передачи
07:56 Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Ванкувером»
07:49 «Коламбус» — «Бостон»: Андерсон ростом 185 см вызвал на бой двухметрового Хару
07:09 Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»
07:04 Болельщики «Шаркс» встретили Патрика Марло пятиминутной овацией
06:55 Панарин – второй в НХЛ по реализованным буллитам за три последних сезона
06:42 «Вегас» в матче с «Айлендерс» потерял из-за травмы третьего вратаря
06:26 Василевский – самый побеждающий вратарь в октябре в истории НХЛ
05:50 Гол и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»
05:25 «Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров и Наместников набрали по 2 очка, Дадонов — 3
05:19 «Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве»
05:02 «Аризона» одержала первую победу в сезоне, Проворов отдал три передачи
04:54 Буллит Панарина помог «Коламбусу» победить «Бостон»
04:39 «Айлендерс» победили «Вегас», Кулёмин открыл счёт своим голам в сезоне
03:07 Кучеров забросил свою 13-ю шайбу в сезоне
01:53 Источник: Шипачёв вернётся в Россию
30 октября 2017, понедельник
23:58 Итоги дня МХЛ: «Куньлунь Юниор» забросил 11 шайб «Амурским Тиграм»
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