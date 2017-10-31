Хичкок: Радулов получает зелёный свет там, где другие получат красный или жёлтый

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок после победы в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ) прокомментировал игру Александра Радулова, который набрал 2 (1+1) очка.

«Радулов – непредсказуемый игрок. Он будет творить на льду, и надо принимать как должное. Но он борется за шайбу, это большая часть его игры. В нём силён дух соперничества, он повышает заряженность всей команды на победу. Он пытается делать такие вещи, на которые получает зелёный свет, а другие игроки, если попытаются, получат красный или жёлтый. Он очень эффективен. Больше всего мне нравится в нём то, что он не боится важных моментов. Это видно уже на протяжении четырёх или пяти матчей, поэтому мы его взяли в команду», — сказал Хичкок в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Панарин отметил день рождения, Василевский вошёл в историю А «Вегас» потерял и третьего вратаря.

Видео гола Радулова в овертайме можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.