Малкин — о 3 разгромных поражениях: при 1:5 бросаешь играть, ничего не хочется

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал три разгромных поражения своей команды в этом сезоне и отметил, что на результатах мог сказаться второй подряд длинный сезон и усталость в спаренных матчах. «Питтсбург» последние два года становился чемпионом НХЛ, а в этом сезоне проиграл «Чикаго Блэкхоукс» — 1:10, а также «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс» со счётом 1:7.

«Когда мы видим счета 1:0 и 1:7, тяжело выделить одну причину. Может, у нас была усталость и несобранность во вторых матчах подряд. Но я согласен с тем, что в последние два года мы слишком много играли в хоккей. Где-то нужно действовать грамотнее, экономить силы, попроще выступать в своей и чужой зонах. Мы понимаем, что в разгромных матчах ничего такого нет. Сезон длинный, нужно забывать эти неудачи, выходить на следующие игры со свежей головой. Ничего страшного. А когда 1:5, то просто бросаешь играть. Ничего уже не хочется и без разницы, какой счёт.

Короткое лето… Я об этом не думаю. Когда ты побеждаешь, то получаешь совершенно другие эмоции. Пусть лучше наше лето будет коротким, зато победным. И это очень приятно, когда ты участвуешь в чемпионском параде в Питтсбурге, привозишь кубок Стэнли в Москву, получаешь много поздравлений. Этот позитив заряжает тебя на новый сезон, поднимает настроение. Пусть лето будет коротким всегда!» — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.