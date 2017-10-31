Кожевников: Ничушкин и Марченко не прогрессируют – это вопрос и к тренерам ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче «Авангард» — ЦСКА (1:2 ОТ) и отметил, что игроки «армейцев», вернувшиеся из НХЛ, не прогрессируют, а сама команда по-прежнему не показывает стабильной игры.

«Все первые месяцы чемпионата я поддерживал и поддерживаю «армейцев» Москвы, говорю, что они будут сыгрываться и прибавлять в качестве хоккея. К сожалению, пока мой прогноз не оправдывается — стабильной, системной игры у ЦСКА по-прежнему нет.

Большего жду от тех хоккеистов, которые вернулись из НХЛ, — прежде всего от Любимова и Григоренко. На мой взгляд, их адаптация к хоккею КХЛ затягивается. Те же слова могу сказать и о Ничушкине с Марченко. Наверное, здесь есть и вопросы к тренерам — такие звёзды, во всяком случае по меркам КХЛ, обязаны прогрессировать, но пока мы этого, увы, не видим.

Учитывая всю мощь состава ЦСКА, предполагал, что такой большой матч, как с «Авангардом», клуб выиграет в основное время, тем более после двух поражений в других знаковых встречах — от СКА. Но этого не произошло, Омск зацепился. Поэтому, на мой взгляд, «армейцы» скорее потеряли одно очко, хотя победа есть победа», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.