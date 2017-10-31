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Купер: Василевский очень хорош, почти всегда он лучший игрок «Тампы»

31 октября 2017, вторник. 11:37 Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче с «Флоридой Пантерз» (8:5) прокомментировал игру вратаря Андрея Василевского. Российский голкипер является лидером НХЛ по победам (10). В матче с «Флоридой» он отразил 18 из 23 бросков (78,3%).

«Он очень хорош. Возможно, он скажет, что провёл не лучший матч, но почти всегда он наш лучший игрок в матче. Хорошо, что нам удалось ему помочь. Обычно он не пропускает по пять голов, но главный показатель — это победы, которые у него есть», — приводятся слова Купера на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Джон Купер
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