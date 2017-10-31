Обладатель Кубка Стэнли защитник Марк Штрайт завершил карьеру

Швейцарский защитник Марк Штрайт объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.



39-летний Штрайт перед этим сезоном подписал контракт с «Монреаль Канадиенс», за который провёл два матча, а затем был выставлен на драфт отказов и на следующий день отправлен в клуб АХЛ «Лаваль Рокет». Он отказался играть там, и 16 октября контракт с ним был разорван.

«Канадиенс» выбрали Штрайта в девятом раунде под 262-м номером на драфте 2004 года. Защитник провёл в НХЛ 12 сезонов и выступал за «Монреаль», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». В сезоне-2016/17 перешёл из «Филадельфии» в «Питтсбург» транзитом через «Тампа-Бэй Лайтнинг» и завоевал с «пингвинами» Кубок Стэнли. В плей-офф Штрайт сыграл три матча и набрал два очка. Всего в НХЛ на его счету 434 (96+338) очка в 786 играх НХЛ. Хоккеист также выступал за сборную Швейцарии на Олимпийских играх в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.