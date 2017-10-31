Федосов: Дацюк будет готов к Кубку Первого канала, сейчас ему нужна профилактика

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо», а также рассказал о повреждении Павла Дацюка, который внесён в список травмированных до конца ноября и пропустит Кубок Карьяла. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 17 декабря.

Павел Дацюк выбыл до конца ноября и не сможет принять участие в Кубке Карьяла

«Думаю, Дацюк будет готов к российскому этапу Евротура. Сейчас нужна профилактика – всё-таки возраст даёт о себе знать. Но ничего страшного там нет.

Шестёркину дали отдохнуть, в воротах сегодня сыграет Коскинен. Вторым вратарём будет Коробов, потому что Мельничук вчера играл за «СКА-Нева».

Рига всегда была тягучей командой, действующей от обороны. Против них всегда неприятно играть – так было и в «Динамо», и в СКА. В гостях мы выиграли с трудом. То, что они на последнем месте, — это их проблемы. Мы будем выходить и настраиваться только на победу», — цитирует Федосова пресс-служба клуба.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.

Видео интервью Федосова можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.