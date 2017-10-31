Калинин: слышал, что в АХЛ настоящая мясорубка, но на деле не ощутил

Нападающий петербургского СКА Сергей Калинин поделился мнением об игре во второй по силе лиге Северной Америки — АХЛ.



«На самом деле в АХЛ хороший уровень. Просто немножко другая игра. В НХЛ каждый игрок выполняет установку на матч, в АХЛ есть свободные художники, которые могут сыграть вальяжно. Несмотря на вред команде, им это позволено. Там делают всё, чтобы молодой игрок чувствовал себя раскрепощённо.



Бучневич рассказывал, что во второй смене в АХЛ его сразу закинули за борт? Со мной всё нормально было. Подрался, правда, один раз. Или два? Вроде раз. Но не было откровенной грязи, хотя в команде были ребята, которые могли подраться. Я слышал, что в АХЛ настоящая мясорубка, но на деле не ощутил», — рассказал Калинин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.

Калинин: психанул и хотел убежать из «Торонто» Форвард СКА — о двух сезонах в НХЛ, отношении с «Авангардом», жуткой травме и учёбе в университете.