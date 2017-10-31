Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

Тренерский штаб сборной России назвал игроков олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, — которые примут участие в Кубке Германии.



Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба — «Металлург» Мг), Александр Ерёменко («Динамо» М);



Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин («Сибирь»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский («Автомобилист»);



Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семёнов («Авангард»), Артем Федоров («Салават Юлаев»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Егор Коршков («Локомотив»).



Тренерский штаб команды: Олег Браташ и Илья Воробьёв.



Кубок Германии пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нём примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.



Расписание турнира:

10 ноября

18:00. США — Словакия

21:30. Германия — Россия.

11 ноября

18:00. Германия — Словакия

21:30. Россия — США.

12 ноября

15:15. Словакия — Россия

18:45. США — Германия.