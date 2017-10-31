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Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

31 октября 2017, вторник. 16:11 Хоккей

Тренерский штаб сборной России назвал игроков олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, — которые примут участие в Кубке Германии.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба — «Металлург» Мг), Александр Ерёменко («Динамо» М);

Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин («Сибирь»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский («Автомобилист»);

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семёнов («Авангард»), Артем Федоров («Салават Юлаев»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Вячеслав Основин («Сибирь»), Егор Коршков («Локомотив»).

Тренерский штаб команды: Олег Браташ и Илья Воробьёв.

Кубок Германии пройдёт в Аугсбурге с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нём примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.

Расписание турнира:
10 ноября
18:00. США — Словакия
21:30. Германия — Россия.
11 ноября
18:00. Германия — Словакия
21:30. Россия — США.
12 ноября
15:15. Словакия — Россия
18:45. США — Германия.

Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей
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