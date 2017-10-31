Нападающий Денис Шураков перешёл из «Торпедо» в «Югру»

ХК «Югра» в обмен на денежную компенсацию получил из ХК «Торпедо» 22-летнего нападающего Дениса Шуракова, информирует официальный сайт клуба.



Шураков — обладатель кубка Харламова в составе нижегородской «Чайки», за которую он провёл 181 матч. В этих играх форвард набрал 155 (46+109) очков. В КХЛ за «Торпедо» сыграл 26 матчей, заработав 9 (3+6) очков. В этом сезоне Шураков провёл 5 игр в фарм-клубе, ХК «Саров», отметился заброшенной шайбой. Всего за клуб из Сарова сыграл 74 матча, набрал 43 (14+29) очка.



В «Югре» Денис будет играть под номером 55, контракт с ним рассчитан на два сезона.

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