Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла. В состав не вошли несколько сильных хоккеистов, и «Чемпионат» проводит опрос «Кого из игроков не хватает в составе сборной России на Кубок Карьяла?»
— Андрей Марков («Ак Барс»);
— Алексей Марченко (ЦСКА);
— Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);
— Максим Шалунов (ЦСКА);
— Сергей Шумаков (ЦСКА);
— Николай Прохоркин (СКА).
Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла
Опрос также можно пройти на Playbuzz.
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