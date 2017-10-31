Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла. В состав не вошли несколько сильных хоккеистов, и «Чемпионат» проводит опрос «Кого из игроков не хватает в составе сборной России на Кубок Карьяла?»



— Андрей Марков («Ак Барс»);

— Алексей Марченко (ЦСКА);

— Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);

— Максим Шалунов (ЦСКА);

— Сергей Шумаков (ЦСКА);

— Николай Прохоркин (СКА).

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла

Опрос также можно пройти на Playbuzz.

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