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Кого из игроков не хватает в составе сборной России на Кубок Карьяла?

31 октября 2017, вторник. 16:55 Хоккей

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла. В состав не вошли несколько сильных хоккеистов, и «Чемпионат» проводит опрос «Кого из игроков не хватает в составе сборной России на Кубок Карьяла?»

— Андрей Марков («Ак Барс»);
— Алексей Марченко (ЦСКА);
— Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);
— Максим Шалунов (ЦСКА);
— Сергей Шумаков (ЦСКА);
— Николай Прохоркин (СКА).

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла

Опрос также можно пройти на Playbuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
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