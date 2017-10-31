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Гуськов: у Маркова достаточно опыта, но на ОИ нужны более мобильные защитники

31 октября 2017, вторник. 17:00 Хоккей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла, а также поделился мнением об отсутствии в нём Ильи Ковальчука и Андрея Маркова.

«Круг кандидатов был очерчен, и времени для экспериментов очень мало. Чемпионат показывает, что СКА и ЦСКА идут наверху турнирной таблицы. Вдобавок к этому команды играют не за счёт легионеров, как некоторые другие клубы. Роль первой скрипки там играют наши, российские ребята, так что здесь всё логично, что из сильных команд максимум игроков поедут в сборную. Не вижу здесь ничего удивительного. Думаю, что те, кто вызван из других команд, реально выделяются на фоне своих коллективов. Но не факт, что все игроки из «армейских» команд получат место в составе олимпийской сборной. Поэтому сейчас они вызваны, но это не означает, что место для них забронировано.

Отсутствие Ковальчука меня не удивляет, так как сейчас нет смысла его проверять. В этом сезоне он великолепен. Поэтому я считаю, что он заслужил некую передышку. Лучше посмотреть других кандидатов в сборную. Что же касается Маркова, то я не знаю точно, насколько он выпал из обоймы, на которую рассчитывают на Играх. Опыта у него более чем достаточно, но на Олимпиаде будет более скоростной хоккей, чем в КХЛ. Там будут нужны более мобильные защитники, более силовые. От силовой борьбы будет очень много зависеть, и, возможно, Марков в этом плане уже не подходит. КХЛ и Олимпиада – это совершенно разный уровень.

Можно ли назвать Войнова и Киселевича лидерами обороны? Да, об этом можно говорить. Думаю, что опыта у Войнова намного больше, чем у других. Вячеслав в плане созидания на голову выше других наших защитников. Наверное, на это и рассчитывает тренерский штаб сборной. Киселевича также можно выделить. В последние годы он прибавил и стал ведущим защитником клуба, который решает серьёзные задачи. В этом плане у него огромный опыт, и он является оплотом обороны. Пусть он не так сильно показывает себя в результативных действиях, но на него можно рассчитывать в защите при выполнении своих прямых обязанностей», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Марков и Ковальчук не попали в состав сборной России на Кубок Карьяла
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Александр Гуськов Андрей Марков Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
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