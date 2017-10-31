Билялетдинов: полезный матч для «Ак Барса», надо исправлять недостатки в игре

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от поражения в матче с хабаровским «Амуром» со счётом 1:3.



«Для нас это очень полезная игра. Мы можем говорить о своих недостатках и работать над ними.



Здоровье Антона Ландера? Он доиграл матч. Возможно, есть какое-то повреждение. Что касается большинства, я уже сказал, что у нас появились недостатки, которые надо исправлять. Надо выходить и если не забивать, то хотя бы создавать», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение