Мартемьянов: «Амур» встречался с одной из сильнейших команд, играли «от ножа»

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после победы над казанским «Ак Барсом» (3:1).



«Играли с одной из сильнейших команды лиги, дисциплинированной, мастеровитой. В первом периоде чувствовалось скованность. Затем ребята смогли скинуть с себя напряженность и показать хоккей, который нравится зрителям. Много борьбы, много играли в меньшинстве. Спасибо парням, они выстояли в сложной ситуации. Играли от ножа.



Большое количество забросов в зону соперника? Это стратегия игры – нужно было делать максимальное количество вбрасываний в зоне соперника. Особенно когда выигрывали в счёте, старались переместить игру от своих ворот», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение