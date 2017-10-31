100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бадюков: из этого состава сборной 80-90% игроков поедут на Олимпиаду

31 октября 2017, вторник. 18:10 Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился своим мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла.

«В составе сборной 18 из 25 игроков представляют СКА и ЦСКА, нужно ли было больше внимания обратить на игроков из других клубов? Давайте не будем забывать, что это первая сборная. У нас есть олимпийская сборная, которая сейчас поедет на Кубок Германии, где будет играть против американцев, словенцев, словаков и немцев. Словаки привезут практически тот же состав, который будет играть в группе. Там будет как минимум 50% кандидатов в олимпийскую команду. Что касается первой сборной, то нет Ковальчука и Дацюка, а это самые серьёзные кандидаты на Олимпиаду, но их решили поберечь. А все остальные 100% претендуют на то, чтобы поехать в Корею. Здесь нет посторонних или людей, которых взяли на перспективу. На Кубке Карьяла и КПК определится олимпийский состав. В нынешнем списке 80-90% игроков поедут на Олимпиаду. Это прогнозировалось, мы отмечали, что примерно по восемь кандидатов из СКА и ЦСКА будет, с этим все давно свыклись. По некоторым игрокам есть вопросы, в какой форме к Олимпиаде они подойдут. Пока что вопросов нет. Не будем забывать, что обе сборные – первая и олимпийская – готовятся одновременно на турнирах и в каждой из них есть кандидаты. Всё пускается в работу, и хоккеисты будут проверяться в боевых условиях. Недопонимания быть не может. Мозякину тому же не дали доиграть чемпионат мира из-за травмы, но вот, пожалуйста, для него сейчас есть хороший шанс поехать на Олимпиаду.

Я думаю, что у Знарка среди защитников очень сильная конкуренция и ротация планируется. Белов пока травмирован, и пока не понятно, в каком состоянии он подойдёт к февралю. Те оборонцы, которых планировалось вызвать в сборную, сейчас есть в обойме. Сейчас в команде есть атакующие защитники. Я бы не стал говорить, что Маркова скидывают со счетов. Думаю, что в дальнейшем его будут подключать. Начало сезона у него хорошее было, но потом он сдал позиции, не так часто стал набирать очки. Пока что надо проверять те пары, которые у нас были на чемпионате мира. Войнов будет лидером в защите. Думаю, что у Киселевича с ним получится сыграть. Это всё пока на бумаге, сочетания будут видны уже на Евротуре в матчах против канадцев. Тренерский штаб, в том числе и тренер защитников Никитин, знает сильные стороны всех игроков. Этим и обусловлено отсутствие Маркова на данном этапе», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Амур Андрей Мартемьянов
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
18:34 В Адыгее появилось отдельное первенство Ночной лиги, в нём участвуют две команды
18:10 Бадюков: из этого состава сборной 80-90% игроков поедут на Олимпиаду
18:09 Калинин — о травме в плей-офф-2015: стало смешно, когда очнулся в реанимации
17:45 Назаров: «Нефтехимик» ведёт переговоры по приобретениям, получится — узнаете
17:31 Мартемьянов: «Амур» встречался с одной из сильнейших команд, играли «от ножа»
17:10 Билялетдинов: полезный матч для «Ак Барса», надо исправлять недостатки в игре
17:00 Гуськов: у Маркова достаточно опыта, но на ОИ нужны более мобильные защитники
16:55 Кого из игроков не хватает в составе сборной России на Кубок Карьяла?
16:39 «Куньлунь» взял верх над «Нефтехимиком», прервав неудачную серию
16:34 Гомоляко: вероятность того, что мы увидим Шалунова и Шумакова на КПК, велика
16:31 Стиллман: к игрокам «Адмирала» приходит уверенность, три очка очень нужны
16:25 Вестерлунд: не рад игре «Салавата», но нам нужно быть терпеливыми
16:21 Марков и Ковальчук не попали в состав сборной России на Кубок Карьяла
16:17 Нападающий Денис Шураков перешёл из «Торпедо» в «Югру»
16:13 Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла
16:11 Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии
14:53 «Адмирал» уверенно обыграл «Салават», Ткачёв набрал три очка
14:53 Калинин: слышал, что в АХЛ настоящая мясорубка, но на деле не ощутил
14:51 «Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение
14:23 Генменеджер «Ак Барса»: нам нужны новые форварды и третий вратарь для прочности
14:04 Федосов: Дацюк будет готов к Кубку Первого канала, сейчас ему нужна профилактика
13:49 «Амур» — «Ак Барс»: Кондратьев получил «5+20», у хозяев осталось 5 защитников
13:39 Владимир Мышкин принял участие в открытии сезона Ночной лиги в Северодвинске
13:10 Обладатель Кубка Стэнли защитник Марк Штрайт завершил карьеру
13:06 «Амур» — «Ак Барс»: Кузьмин получил «5+20» за удар Клинкхаммеру между ног
12:33 Защитник юниорской сборной России Данила Галенюк перейдёт из «Югры» в СКА
12:15 Гол Стэмкоса с передачи Кучерова и другие моменты недели НХЛ в супер слоу-мо
11:47 Бурдасов дебютирует за «Салават» в матче с «Адмиралом», Ларсен не попал в состав
11:37 Купер: Василевский очень хорош, почти всегда он лучший игрок «Тампы»
11:20 Радулов: «Даллас» играл не так, как может, но здорово, что все сражались
11:04 Эрик Карлссон установил личный антирекорд, получив «-6» в игре с «Монреалем»
10:45 Кожевников: Ничушкин и Марченко не прогрессируют – это вопрос и к тренерам ЦСКА
10:30 Соколов обогнал Липанова и Свечникова в списке самых результативных игроков CHL
10:15 Малкин — о 3 разгромных поражениях: при 1:5 бросаешь играть, ничего не хочется
09:52 10 лучших моментов игры россиян в НХЛ на прошедшей неделе
09:28 НХЛ определила трёх звёзд игрового дня
09:18 Хичкок: Радулов получает зелёный свет там, где другие получат красный или жёлтый
08:46 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Панарин не забивает 8 игр, 13-й гол Кучерова
08:30 Кто поставит на рижское «Динамо» в игре со СКА и как завершатся другие матчи дня
08:08 «Торонто» проиграл «Сан-Хосе», Зайцев набрал 1 очко
08:05 Иван Проворов впервые в карьере в НХЛ сыграл 28 минут и сделал три передачи
07:56 Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу над «Ванкувером»
07:49 «Коламбус» — «Бостон»: Андерсон ростом 185 см вызвал на бой двухметрового Хару
07:09 Владимир Тарасенко признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»
07:04 Болельщики «Шаркс» встретили Патрика Марло пятиминутной овацией
Все новости RSS
Партнерский контент