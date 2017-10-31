Бадюков: из этого состава сборной 80-90% игроков поедут на Олимпиаду

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился своим мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла.



«В составе сборной 18 из 25 игроков представляют СКА и ЦСКА, нужно ли было больше внимания обратить на игроков из других клубов? Давайте не будем забывать, что это первая сборная. У нас есть олимпийская сборная, которая сейчас поедет на Кубок Германии, где будет играть против американцев, словенцев, словаков и немцев. Словаки привезут практически тот же состав, который будет играть в группе. Там будет как минимум 50% кандидатов в олимпийскую команду. Что касается первой сборной, то нет Ковальчука и Дацюка, а это самые серьёзные кандидаты на Олимпиаду, но их решили поберечь. А все остальные 100% претендуют на то, чтобы поехать в Корею. Здесь нет посторонних или людей, которых взяли на перспективу. На Кубке Карьяла и КПК определится олимпийский состав. В нынешнем списке 80-90% игроков поедут на Олимпиаду. Это прогнозировалось, мы отмечали, что примерно по восемь кандидатов из СКА и ЦСКА будет, с этим все давно свыклись. По некоторым игрокам есть вопросы, в какой форме к Олимпиаде они подойдут. Пока что вопросов нет. Не будем забывать, что обе сборные – первая и олимпийская – готовятся одновременно на турнирах и в каждой из них есть кандидаты. Всё пускается в работу, и хоккеисты будут проверяться в боевых условиях. Недопонимания быть не может. Мозякину тому же не дали доиграть чемпионат мира из-за травмы, но вот, пожалуйста, для него сейчас есть хороший шанс поехать на Олимпиаду.



Я думаю, что у Знарка среди защитников очень сильная конкуренция и ротация планируется. Белов пока травмирован, и пока не понятно, в каком состоянии он подойдёт к февралю. Те оборонцы, которых планировалось вызвать в сборную, сейчас есть в обойме. Сейчас в команде есть атакующие защитники. Я бы не стал говорить, что Маркова скидывают со счетов. Думаю, что в дальнейшем его будут подключать. Начало сезона у него хорошее было, но потом он сдал позиции, не так часто стал набирать очки. Пока что надо проверять те пары, которые у нас были на чемпионате мира. Войнов будет лидером в защите. Думаю, что у Киселевича с ним получится сыграть. Это всё пока на бумаге, сочетания будут видны уже на Евротуре в матчах против канадцев. Тренерский штаб, в том числе и тренер защитников Никитин, знает сильные стороны всех игроков. Этим и обусловлено отсутствие Маркова на данном этапе», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла