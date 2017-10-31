Кинэн: мне повезло с командами КХЛ, в «Металлурге» и «Куньлуне» отличные игроки

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:0)



«Очень тяжёлым выдался матч. Особенно трудно было во втором периоде, когда соперник проверил нас на прочность. Но я очень доволен тем, что команда выстояла. В том числе хорошо проявили себя в меньшинстве. 100-я победа в матчах КХЛ? Мне повезло как в Магнитогорске, так и в „Куньлуне“. Великолепные команды, отличные игроки, которых тренировать — одно удовольствие. И в обоих случаях мне помогал и помогает очень квалифицированный тренерский штаб», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» взял верх над «Нефтехимиком», прервав неудачную серию