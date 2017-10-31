Бойков: Капризову всего 20 лет, он лучший игрок этого возраста на континенте

Призёр чемпионатов страны, хоккейный эксперт Александр Бойков поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Кирилла Капризова.



«Кириллу Капризову всего 20 лет, и он, пожалуй, лучший игрок этого возраста на континенте. Кирилл – главный бомбардир ЦСКА, причём с заметным преимуществом. У него 25 очков, а у ближайшего преследователя Валерия Ничушкина – 14 результативных баллов. В клубе велика конкуренция, происходит ротация в составе, а Кирилл регулярно отличается результативными действиями, при этом он играет меньше, чем в прошлом сезоне в «Салавате Юлаеве». Игрок с огромным потенциалом, который уже начал реализовываться. Адаптация в новом клубе прошла безболезненно, что подчеркивает: Капризов – хоккеист больших возможностей. Плюс в ЦСКА требования к Кириллу возросли, ЦСКА – это команда, где нужно играть качественнее в атаке и обороне. С этими требованиями он справляется и является безусловным кандидатом для поездки на Олимпиаду», — цитирует Бойкова официальный сайт лиги.

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