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Бойков: Капризову всего 20 лет, он лучший игрок этого возраста на континенте

31 октября 2017, вторник. 19:51 Хоккей

Призёр чемпионатов страны, хоккейный эксперт Александр Бойков поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Кирилла Капризова.

«Кириллу Капризову всего 20 лет, и он, пожалуй, лучший игрок этого возраста на континенте. Кирилл – главный бомбардир ЦСКА, причём с заметным преимуществом. У него 25 очков, а у ближайшего преследователя Валерия Ничушкина – 14 результативных баллов. В клубе велика конкуренция, происходит ротация в составе, а Кирилл регулярно отличается результативными действиями, при этом он играет меньше, чем в прошлом сезоне в «Салавате Юлаеве». Игрок с огромным потенциалом, который уже начал реализовываться. Адаптация в новом клубе прошла безболезненно, что подчеркивает: Капризов – хоккеист больших возможностей. Плюс в ЦСКА требования к Кириллу возросли, ЦСКА – это команда, где нужно играть качественнее в атаке и обороне. С этими требованиями он справляется и является безусловным кандидатом для поездки на Олимпиаду», — цитирует Бойкова официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Кирилл Капризов
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
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