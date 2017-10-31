СКА — «Динамо» Р: форвард гостей Кулда получил «5+20», травмировав Мальцева

На 11-й минуте матча петербургского СКА и рижского «Динамо» удаление до конца встречи получил нападающий гостей Эдгарс Кулда. Латвийский хоккеист получил штраф «5+20» за удар коленом, которым он травмировал нападающего петербургской команды Михаила Мальцева. Игрок ушёл в раздевалку с помощью врача и партнёра по команде Динара Хафизуллина.



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Посмотреть видео нарушения Кулды и травмы Мальцева можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.