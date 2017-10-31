СКА — «Динамо» Р: защитник Рукавишников порезал ногу коньком и покинул лёд

В третьем периоде матча петербургского СКА и рижского «Динамо» повреждение получил защитник «армейцев» Роман Рукавишников. 25-летнему хоккеисту порезали пятку коньком в игровом моменте, после чего он не сумел продолжить игру и покинул площадку. Позже стало известно, что игрок был отправлен в больницу.



В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 12 играх, записав на свой счёт четыре результативные передачи при показателе полезности "+5".



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Калинин: психанул и хотел убежать из «Торонто» Форвард СКА — о двух сезонах в НХЛ, отношении с «Авангардом», жуткой травме и учёбе в университете.