Агент Шипачёва: контракт с «Вегасом» расторгнем завтра, Вадим решил вернуться

Контракт российского форварда Вадима Шипачева с клубом «Вегас Голден Найтс» будет расторгнут 1 ноября, сообщил агент игрока в Северной Америке Петр Свобода.



«Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра. В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией. Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад. Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены.



Уверен, у него всё будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечёт внимание клубов КХЛ», — цитирует Свободу ТАСС.



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