Крикунов: одно звено «Автомобилиста» забило шесть голов, игра была непонятной

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Ладой», в котором его команда переиграла соперника со счётом 6:4.



«Как всегда, после перерыва у нас такая непонятная игра. Хорошо, что сегодня одно звено забило все шесть голов. А так, сорок шесть бросков мы нанесли, довольно много. Но и пропустили такие голы, которые нельзя пропускать. Если ставим большие задачи, то такие голы пропускать нельзя. Все от настроя видимо, этот первый гол на первой минуте сыграл не очень хорошую роль для нас. Посчитали, что все будет легко и сейчас назабиваем и не будет никакого сопротивления. Хотя мы предупреждали, говорили, разбирали игру противника. Хорошо то, что хорошо кончается.



Миловзоров? У них звено хорошо сыгралось, мы их не стали разбивать. Кучерявенко появился и Голышев, оставили их вместе. Симакова им туда отдали еще. А это звено игр семь-восемь вместе играет, получается у них. Если бы Трямкин знал о вызове в сборную до игры? Тогда может быть и хуже сыграл, чем сегодня.



Мы сегодня не играли агрессивно, играли вполсилы. Можем играть гораздо сильнее. Коварж выглядел уставшим? Мы ему уже давали немного отдыхать, с «Ак Барсом» он не играл, например. Знаем, следим за этим. Но уже осталось две игры до перерыва, там посмотрим. Ему больше уж и некуда играть, он играет все игры у нас почти.



Обидин и Рассейкин? Рассейкин у нас в сборной. Поэтому в сегодняшней игре мы имеем право поставить одного взрослого. Сегодня всего один молодой у нас был, Обидин. Обидина используем с краю, а не в центре? Да, потому что центральные у нас взрослые. Это такая позиция непростая, третий защитник. А Обидин еще молодой у нас. Ответственность очень большая, но придет его время, он еще наиграет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» одолел «Ладу», дубли у Миловзорова, Белоусова и Крикунова