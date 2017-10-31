«Локомотив» не забил ни одного гола «Северстали», прервав свою победную серию

Ярославский «Локомотив» на домашней арене потерпел поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали свою победную серию из четырёх матчей.
Единственный гол в матче забросил на 39-й минуте нападающий «Северстали» Олег Яшин. «Сухой» матч оформил череповецкий вратарь Сергей Магарилов, отразивший 25 бросков соперника по своим воротам.
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