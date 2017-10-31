СКА обыграл рижское «Динамо» и выиграл шестую встречу кряду

Петербургский СКА на домашней арене одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:2. Действующий чемпион одержал шестую победу подряд.



В составе команды Олега Знарка заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Кетов, Николай Прохоркин и Сергей Широков. У гостей забили Брэндон Макмиллан и Дэнни Кристо.

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