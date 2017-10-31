Ковальчук: расстроен невызовом в сборную, спросите тренера

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нервная концовка? Это же хоккей, профессиональная лига. А вы хотели, чтобы мы 20:0 выиграли? Мы сыграли худший матч в сезоне, при чём тут Рига? Во всём безобразно играли, вообще не годится. Как собаке, кость бросаем, бежим непонятно куда. Надо делать выводы. Мы стояли и не играли в свою игру. У нас было пять выходных, а мы не можем себя подготовить нормально.



Очень расстроен, что не вызвали на Кубок Карьяла. Вы у тренера спросите, почему не вызывали, моё дело — играть. Вам какая разница, заранее мы договорились или нет?



С Шипачёвым не созванивался. Жду ли его в СКА? Я же не генеральный менеджер, вы такие вопросы задаёте, ёлки-палки», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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СКА обыграл рижское «Динамо» и выиграл шестую встречу кряду