Пресс-атташе СКА запретил задавать вопросы Знарку о Шипачёве

После матча СКА — «Динамо» Рига (3:2) главному тренеру «армейцев» и сборной России Олегу Знарку задали вопрос, сохраняет ли Вадим Шипачёв шансы сыграть на Олимпиаде и ждут ли его в СКА. Пресс-атташе СКА Александр Наливайко запретил задавать такие вопросы.



Напомним, сегодня стало известно, что Шипачёв расторгнет контракт с «Вегасом» и вернётся в Россию.



«Вопросы только об игре. Извините, у нас пресс-конференция после игры СКА — «Динамо» Рига», — передаёт слова Наливайко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Агент Шипачёва: контракт с «Вегасом» расторгнем завтра, Вадим решил вернуться