Анкипанс: матч со СКА — первая классная игра рижского «Динамо»

И. о. главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Первая классная игра команды, классный противник. Очень настраивались, но проиграли. Мелочи решили исход встречи. Естественно, мы что-то меняем. Проблема — реализация, единственное, что мы хотим исправить. Чтобы обрести уверенность, надо работать и работать», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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СКА обыграл рижское «Динамо» и выиграл шестую встречу кряду