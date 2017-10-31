А. Медведев: Шипачёв – не маленький мальчик, хочется пожелать ему найти себя

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал ситуацию с возвращением нападающего Вадима Шипачёва в Россию.



«Вадим — не маленький, несовершеннолетний, мальчик. Он взрослый, 30-летний мужчина. Он принимал определённые решения, как ему продолжать карьеру. Он всегда мог посоветоваться, как себя вести, какие у него обязанности, какие права. У него есть агент, который говорит по-английски. По-человечески его, конечно, жалко, он очень хороший игрок. Мы очень хотели, чтобы он играл и за СКА, и за сборную. А сейчас что, крокодиловы слёзы лить? Хочется пожелать ему, чтобы он нашёл себя. Да нет никаких у СКА обид на Шипачёва! Просто команда — это живой организм, прошло уже два с лишним месяца чемпионата. У тренера надо спрашивать, нужен в этой ситуации или нет Шипачёв СКА», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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