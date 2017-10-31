Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком» в буллитной серии

Минское «Динамо» на своей арене сумело взять верх над московским «Спартаком», игра закончилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.



У минчан точные броски на свой счёт записали Александр Китаров, Андрей Степанов, Джек Скилле и Кристиан Хенкель, для которого забитый гол стал первым в Континентальной хоккейной лиге. Победный буллит реализовал Егор Шарангович. В составе московского коллектива шайбы забросили Александр Кузнецов, Владислав Провольнев, Александр Хохлачёв и Алексей Пепеляев.

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