Калинин: вызов в сборную придал мотивации, а синяк не связан с походом на футбол

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Ожидали тяжёлый матч, хоть «Динамо» и на последнем месте. Они хорошо играют, хорошо двигаются. Матч получился сложный, у нас было много суеты, много брака в передачах. Которую игру подряд у нас плохое начало.



Вызов в сборную придал мотивации. Перед игрой смотрел состав. Но ещё две игры до сборной. Надо их выиграть. Будем спокойно готовиться к «Спартаку». Разберём соперника. Я пришёл в СКА и сразу попал в сборную, совпадение? Не знаю. Врачи сказали, что с Рукавишниковым всё в порядке. Синяк под глазом не связан с походом на «Зенит» — «Локомотив». На тренировке получил», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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