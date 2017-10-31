Игнатушкин: две игры “Динамо” не может забить, нас должно прорвать

Нападающий московского “Динамо” Игорь Игнатушкин поделился впечатлениями от матча с “Торпедо”, в котором его команда проиграла по буллитам со счётом 0:1.



“В целом всё было неплохо. Травма ещё немножко беспокоит, но доктора помогают и делают всё возможное, чтобы я вышел играть. Поэтому я готовился к этой домашней серии. Были моментики, но нам немножко нужно найти «химию», потому что всего два дня тренируемся вместе. Разговариваем с ребятами. Хорошо работаем в атаке, помогаем в обороне. Кое-какие моменты подкорректируем и в следующей игре должны забивать.



Сегодня была упорная борьба. С самого начала было понятно, что будет игра до гола. Две игры не можем забить, поэтому нас должно прорвать. Нужно расслабиться и убрать зажатость”, — передаёт слова Игнатушкина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Динамо» в серии буллитов