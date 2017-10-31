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Квартальнов: можно идти заниматься чем-то другим, если не отдаёшься игре

31 октября 2017, вторник. 23:20 Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после поражения от «Северстали» (0:1).

«Много играли в меньшинстве, неплохо играли, к пропущенной шайбе привела небольшая ошибка. В конце у нас был очень большой шанс, и нам надо серьёзно подумать над большинством. Считаю, у нас очень мастеровитые ребята играют в большинстве, но сегодня оно было откровенно слабым. Наверное, каждый хоккеист хочет сыграть в большинстве, потому что есть шанс забить, поэтому есть ответственность, она должна быть запредельной. Может, они играют слишком много, но они должны серьёзно подумать – у нас команда, и на них лежит ответственность за всю команду.

У нас была тяжёлая поездка, мы ждали, что будет тяжёлый матч, но это работа игроков. Надо отдаваться игре, стыкам, борьбе, выполнять то, что говорит тренер. Это не просто так. Тяжело, сто процентов. Но если не получается, можно идти заниматься чем-то другим, но там тоже непросто, по восемь часов работаешь, но придёшь в банк и там другие цифры увидишь», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Локомотив» не забил ни одного гола «Северстали» и прервал победную серию
Источник: Официальный сайт ХК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК Северсталь Дмитрий Квартальнов
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