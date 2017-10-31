Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Капитан» из Ступино потерпел 12-е поражение подряд

В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно два матча.
ЦСК ВВС на домашней арене потерпел разгромное поражение от «Рубина», встреча завершилась со счётом 0:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Самара
0 : 5 0:1, 0:2, 0:2
Тюмень
0:1 – Сафаралеев (Белов) – 19:54 (5x5), 0:2 – Давыдов (Феоктистов, Ерофеев) – 27:17 (5x5), 0:3 – Кутугин (Алёшин, Жиляков) – 38:33 (5x5), 0:4 – Давыдов (Феоктистов, Валеев) – 41:37 (5x5), 0:5 – Белов (Ногачёв, Потякин) – 43:29 (5x5)
«Барс» дома уступил «Зауралью» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Казань
1 : 3 0:1, 1:0, 0:2
Курган
0:1 – Цыганов – 02:00 (5x5), 1:1 – Насыбуллин (Расулов, Протапович) – 28:53 (5x4), 1:2 – Ольшанский (Чечин, Первухин) – 50:16 (5x4), 1:3 – Ольшанский (Рехтин, Болтанов) – 55:36 (5x5)
В МХЛ было проведено восемь встреч.
«Серебряные Львы» дома оказались сильнее «Тайфуна» — 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 14:00 МСК
Санкт-Петербург
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Приморский край
1:0 – Тюнеев (Кныжов) – 19:54 (5x4), 2:0 – Поляков – 34:53 (5x5), 3:0 – Тюнеев (Куянов) – 47:13 (5x5), 4:0 – Чернов (Ведерников, Кныжов) – 47:54 (5x5), 4:1 – Гончарук (Кочкарёв, Тимофеев) – 58:59 (5x4)
«Сибирские Снайперы» на своём льду переиграли «Алтай» — 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 14:30 МСК
Новосибирская область
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Усть-Каменогорск
1:0 – Лапин – 09:18 (5x5), 2:0 – Челбаев (Морозов, Шашков) – 24:42 (5x5), 2:1 – Клавдиев (Шишов) – 25:23 (5x5), 3:1 – Лапин – 58:48 (5x5)
«Толпар» в результативном матче уступил «Стальным Лисам» — 4:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 16:30 МСК
Уфа
4 : 6 2:3, 0:1, 2:2
Магнитогорск
0:1 – Герасимов (Олейников) – 03:46 (5x4), 0:2 – Рожков (Пятин, Башкиров) – 06:08 (5x4), 1:2 – Пустозёров (Банников, Котляревский) – 15:38 (5x5), 1:3 – Дубин (Платонов) – 17:03 (5x5), 2:3 – Банников – 17:53 (5x5), 2:4 – Олейников (Дорофеев, Герасимов) – 31:49 (5x5), 3:4 – Аскаров (Сытый, Миргалиев) – 45:30 (5x5), 3:5 – Пятин (Башкиров) – 51:40 (5x5), 3:6 – Олейников (Дорофеев) – 56:33 (5x5), 4:6 – Синявский (Банников) – 59:39 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» разгромили «Снежных Барсов» — 8:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 14:30 МСК
Новокузнецк
8 : 2 3:2, 3:0, 2:0
Астана
1:0 – Зиновьев (Шевченко) – 01:08 (5x5), 2:0 – Рубан (Максюков, Левашов) – 02:55 (5x5), 2:1 – Сергеев (Мельников, Гатиятов) – 04:47 (5x5), 2:2 – Гатиятов (Танимов, Мельников) – 11:54 (5x5), 3:2 – Рубан (Сизиков, Левашов) – 19:27 (5x5), 4:2 – Рубан (Максюков, Левашов) – 23:06 (5x5), 5:2 – Левашов (Рубан) – 25:21 (4x5), 6:2 – Зиновьев (Жданов, Шевченко) – 36:47 (5x5), 7:2 – Лудцев (Шевченко) – 50:08 (5x5), 8:2 – Сизиков (Уткин, Рубан) – 53:12 (5x5)
«Чайка» в овертайме одолела «Русских Витязей» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Нижний Новгород
3 : 2 0:0, 2:0, 0:2, 1:0
Чехов
1:0 – Коротин (Жилов) – 27:59 (5x5), 2:0 – Шабловский (Платонов, Шепелев) – 29:36 (5x5), 2:1 – Горохов (Павлов, Кожемякин) – 53:21 (5x4), 2:2 – Ануфриев (Пыленков) – 59:02 (5x5), 3:2 – Коломаров (Шепелев) – 62:54 (5x4)
«Динамо» СПб обыграло «Красную Армию» со счётом 8:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
8 : 5 5:2, 0:1, 3:2
Москва
1:0 – Васильев (Ельшанский, Шепитько) – 06:51 (5x4), 2:0 – Жабреев (Ротенберг, Васильев) – 09:07 (5x5), 3:0 – Васильев (Ельшанский, Жабреев) – 15:07 (5x4), 4:0 – Назаревич – 15:42 (5x5), 5:0 – Андреев – 16:49 (5x5), 5:1 – Романов (Филин) – 18:51 (5x5), 5:2 – Филин (Лобанов, Романов) – 19:36 (5x4), 5:3 – Комаров (Бочкарёв, Летов) – 38:14 (5x4), 6:3 – Андреев (Никулин, Шепитько) – 46:21 (5x5), 7:3 – Васильев (Анисимов) – 51:58 (5x4), 8:3 – Баранов (Михайлов) – 55:37 (5x4), 8:4 – Филин (Летов) – 55:53 (5x5), 8:5 – Исхаков (Романов, Самойлов) – 57:42 (5x5)
«СКА-1946» разгромил московское «Динамо» — 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
5 : 0 0:0, 3:0, 2:0
Москва
1:0 – Полодян (Петьков, Кукштель) – 21:06 (5x5), 2:0 – Калабушкин (Холоденин, Ефимов) – 36:44 (5x5), 3:0 – Шабаров (Царюк, Милёхин) – 37:29 (5x5), 4:0 – Цицюра (Арефьев, Ожгихин) – 41:32 (5x4), 5:0 – Кукштель (Петьков, Полодян) – 43:27 (5x4)
«Атланты» обыграли МХК «Капитан» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Московская область
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Ступино
1:0 – Шакиров (Дудкин) – 04:22 (5x5), 1:1 – Попов (Русаков, Гендунов) – 18:55 (5x5), 2:1 – Правило (Островский) – 21:45 (4x5), 3:1 – Силантьев (Ващук) – 34:32 (5x5), 3:2 – Иноземцев (Куруськин) – 35:39 (5x5), 4:2 – Ващук (Силантьев, Клепко) – 58:52 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.