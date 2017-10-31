Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Капитан» из Ступино потерпел 12-е поражение подряд

В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно два матча.



ЦСК ВВС на домашней арене потерпел разгромное поражение от «Рубина», встреча завершилась со счётом 0:5.

«Барс» дома уступил «Зауралью» — 1:3.

В МХЛ было проведено восемь встреч.



«Серебряные Львы» дома оказались сильнее «Тайфуна» — 4:1.

«Сибирские Снайперы» на своём льду переиграли «Алтай» — 3:1.

«Толпар» в результативном матче уступил «Стальным Лисам» — 4:6.

«Кузнецкие Медведи» разгромили «Снежных Барсов» — 8:2.

«Чайка» в овертайме одолела «Русских Витязей» — 3:2 ОТ.

«Динамо» СПб обыграло «Красную Армию» со счётом 8:5.

«СКА-1946» разгромил московское «Динамо» — 5:0.

«Атланты» обыграли МХК «Капитан» — 4:2.