Дуайер: вопросы по Дюкову и Матерухину не по адресу, в фокусе внимания — команда

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы над «Спартаком» (5:4 ОТ).



«Слабая игра в первом периоде? Уже обратил на это внимание. Но надо отдать должно и соперникам: они выходят очень заряженными, нам же часто нужно время раскатиться. Но если потом это случается мы находим свой ритм и силы выкарабкаться и добиться победы — это хорошо.



Хочу ли я, чтобы Дюкова и Матерухина забрали с драфта отказов? Это все-таки немного вопрос не по адресу: в фокусе моего внимания прежде всего те, кто сейчас в команде. В любом случае давайте подождем 48 часов, а дальше будем принимать решения», — цитирует Дуайера «Прессбол».



Итоги дня КХЛ: «Ак Барс» и «Салават» биты, а Шипачёв возвращается в Россию «Амур», «Адмирал» и «Северсталь» обыграли лидеров», «Торпедо» выиграло, а серия «Спартака» закончилась.