Епанчинцев: у «Спартака» были шансы, но сегодня плохо сработали спецбригады

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал матч с минским «Динамо» (4:5 Б).



«Хороший первый период в нашем исполнении. Сыграли строго по заданию, повели в счёте, во втором периоде организовали быстрый гол… Был хороший момент при счёте 0:2, но упустили выход „в ноль“. А после этого маятник качнулся обратно: соперник сравнял, вышел вперёд.



Хорошо еще за секунду до второй сирены восстановили равновесие. В третьем периоде всё началось сначала. Для зрителей игра была, наверное, интересной. У нас был шанс реализовать „5 на 3“ и достаточно времени для этого.



Увы, сегодня плохо сработали все спецбригады — что меньшинства, что большинства. Сделаем выводы и будем готовиться дальше», — цитирует тренера «Прессбол».

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