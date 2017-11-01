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Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»

1 ноября 2017, среда. 04:44 Хоккей

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми голами отличились Джимми Веси (3-я минута), Матс Цуккарелло (22), Крис Крайдер (46), Павел Бучневич (50), Мика Зибанеджад (55) и Михаэль Грабнер (59). Бучневич также отметился результативной передачей. В составе «Вегаса» две шайбы забросил Райлли Смит (20, 28), ещё по разу отличились Оскар Линдберг (6) и Дэвид Перрон (39).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
6 : 4 1:2, 1:2, 4:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Веси (Деарне, Макдона) – 02:45 (5x5), 1:1 – Линдберг (Так, Энгелланд) – 05:22 (5x5), 1:2 – Смит (Маршессо, Миллер) – 19:21 (5x5), 2:2 – Цуккарелло (Нэш, Хейз) – 21:29 (5x5), 2:3 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 27:06 (5x5), 2:4 – Перрон – 38:59 (бул), 3:4 – Крайдер (Зибанеджад, Цуккарелло) – 45:31 (5x4), 4:4 – Бучневич (Зибанеджад) – 49:26 (5x5), 5:4 – Зибанеджад (Шаттенкирк, Бучневич) – 54:11 (5x4), 6:4 – Грабнер (Фаст) – 58:46 (en)

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Вегас Голден Найтс Павел Бучневич
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