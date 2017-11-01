Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми голами отличились Джимми Веси (3-я минута), Матс Цуккарелло (22), Крис Крайдер (46), Павел Бучневич (50), Мика Зибанеджад (55) и Михаэль Грабнер (59). Бучневич также отметился результативной передачей. В составе «Вегаса» две шайбы забросил Райлли Смит (20, 28), ещё по разу отличились Оскар Линдберг (6) и Дэвид Перрон (39).

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».