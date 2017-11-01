«Виннипег» на выезде одолел «Миннесоту», «Детройт» дома переиграл «Аризону»

«Виннипег Джетс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1. В составе победителей отличились Кайл Коннор (8-я минута) и Николай Элерс (41). За «Миннесоту» гол забил Люк Канин (46). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут.

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» переиграл «Аризону Койотс» — 5:3. В составе «красных крыльев» отличились Густав Нюквист (2), Люк Гленденинг (3), Энтони Манта (34), Дилан Ларкин (40) и Даррен Хельм (59). За «койотов» голы забили Джейсон Демерс (32), Ник Казинс (43) и Брендан Перлини (57).