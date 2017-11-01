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«Виннипег» на выезде одолел «Миннесоту», «Детройт» дома переиграл «Аризону»

1 ноября 2017, среда. 05:46 Хоккей

«Виннипег Джетс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1. В составе победителей отличились Кайл Коннор (8-я минута) и Николай Элерс (41). За «Миннесоту» гол забил Люк Канин (46). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Коннор (Шайфли, Майерс) – 07:10 (5x5), 0:2 – Элерс – 40:43 (5x5), 1:2 – Канин (Нидеррайтер, Стаал) – 45:36 (5x5)

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» переиграл «Аризону Койотс» — 5:3. В составе «красных крыльев» отличились Густав Нюквист (2), Люк Гленденинг (3), Энтони Манта (34), Дилан Ларкин (40) и Даррен Хельм (59). За «койотов» голы забили Джейсон Демерс (32), Ник Казинс (43) и Брендан Перлини (57).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2017, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
5 : 3 2:0, 2:1, 1:2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Нюквист – 01:29 (5x5), 2:0 – Гленденинг (Фрк, Кронвалль) – 02:37 (5x5), 2:1 – Демерс (Келлер, Фишер) – 31:36 (5x5), 3:1 – Манта (Атанасиу, Ларкин) – 33:03 (5x5), 4:1 – Ларкин (Хельм) – 39:03 (5x5), 4:2 – Казинс (Кемпе, Кленденинг) – 42:00 (5x5), 4:3 – Перлини (Келлер) – 56:43 (5x5), 5:3 – Хельм (Абделкейдер, Зеттерберг) – 58:38 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Виннипег Джетс Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
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