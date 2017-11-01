«Рейнджерс» — «Вегас»: серия невероятных сейвов Лундквиста

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» совершил серию эффектных сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

В середине первого периода Дерик Энгелланд нанёс бросок от синей линии, который подправили на пятачке. Лундквист успел соориентироваться и ловушкой отразил шайбу. Она отскочила на Коди Икина, который посылал её в пустые ворота, но Лундквист в растяжке вновь отбил шайбу клюшкой.

Всего он отразил 30 из 34 бросков, а «Рейнджерс» победили со счётом 6:4.

Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»

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