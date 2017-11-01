Бурк: хоккей на ОИ в Пхёнчхане будет более захватывающим, чем в Сочи

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк считает, что хоккейный турнир на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, который пройдёт без игроков НХЛ, будет гораздо более интересным и захватывающим за счёт того, что повысится уровень конкуренции и соревновательности. Канадцы выиграли две последние Олимпиады, а на Играх в Сочи не потерпели ни одного поражения.

«Думаю, многие забывают о том, что хоккей интереснее всего тогда, когда есть большая конкуренция. Например, на молодёжном чемпионате мира играют не лучшие в мире, а лучшие молодые хоккеисты в мире, но нас всё равно не оторвать от телевизоров. Там есть соревнование. Великолепные матчи, много ошибок, голы, возвращение команд в игру – много вещей, которые делают этот турнир захватывающим.



Не думаю, что прошлая Олимпиада была очень увлекательной. Игры в Пхёнчхане могут стать намного более интересными. Как только люди прекратят обсуждать, что они никого не знают в этих сборных, и просто сядут и будут смотреть хоккей, то увидят, что там будет соперничество и невероятное напряжение. Думаю, будет совсем не скучно», — цитирует Бурка Sportsnet.