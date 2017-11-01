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Тарасенко: «Сент-Луис» может ещё прибавить, пусть победы не будут сюрпризом

1 ноября 2017, среда. 09:40 Хоккей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выступление команды в этом сезоне. «Блюзмены» идут на втором месте в турнирной таблице, после 13 матчей имея в активе 21 очко. В игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) Тарасенко прервал свою безголевую серию, которая длилась пять матчей, его звено отметилось двумя шайбами.

«У меня долго не получалось забить, аж пять матчей. Конечно, я нервничал. Но мы старались играть друг за друга, создавали моменты. Надо верить в свою работу и в то, что голы придут. Мы должны были забрасывать больше, чем две шайбы. Но внушает оптимизм, что мы так играем.

Ещё кое-что не получается. Мы создаём много моментов. У меня один забитый гол за матч… Мы можем и больше. Потому что нашли взаимопонимание. И вы сами видите, сколько времени мы проводим в зоне атаки. Но регулярный чемпионат только начался. У меня были разные старты — и плохие, и очень хорошие. Главное — пройти всё первенство на одном уровне, лучше подведя себя к плей-офф.

Вообще, «Сент-Луис» может ещё прибавить. Мы в том году работали над тем, чтобы обрести стабильность, продолжаем и теперь. Пусть победы будут должным результатом, а не каким-то сюрпризом. Надо выходить на лёд так, чтобы у тебя была железная уверенность. И сейчас это чувство у нас есть. Мы не сомневаемся в тех, кто сидит с нами в одной раздевалке. Понимаем, что даже если кто-то ошибётся, за него отработают, помогут. Очень важно создать такой командный дух, иметь хорошую психологию, ещё немного добавить удачи. И бороться за кубок Стэнли», — приводятся слова Тарасенко на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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