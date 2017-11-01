Ягр: вернусь в состав «Флэймз» только полностью готовым. Не хочу отбывать номер

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр заявил, что не будет играть, пока полностью не восстановится после травмы.

«Я хочу вернуться в состав полностью готовым, чтобы помочь команде. Я не хочу выходить на площадку и просто отбывать номер. Это не для меня. Разве что в молодости. Сейчас я хочу полностью восстановиться.

Не забывайте, что я не играл в течение пяти месяцев. Я хочу как можно быстрее набрать форму. Я много работал в зале, может быть, слишком много, сейчас сложно сказать. Я получил травму. Мне надо проявить терпение, а там будет видно. Я себя хорошо чувствовал до травмы, но получилось, что сделал шаг назад. Это очень неприятно, но уже ничего не поделаешь. Надо работать дальше и надеяться на лучшее», — приводятся слова Ягра на официальном сайте НХЛ.

Ягр получил травму 21 октября в первом периоде матча с «Миннесотой Уайлд», в котором «Калгари» потерпел поражение со счётом 2:4. Его перевели в список травмированных 23 октября. Тогда предполагалось, что он пропустит около недели.