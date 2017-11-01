Экс-нападающий «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» Паренто перешёл в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Пьер-Александром Паренто, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний Паренто последние восемь лет выступал в НХЛ, в сезоне-2016/17 играл за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз», в 67 матчах регулярного чемпионата набрав 28 (13+15) очков. В плей-офф провёл пять игр, дойдя с «Нэшвиллом» до финала. Всего в НХЛ на его счету 296 (114+182) балла за результативность в 491 матче за «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Дэвилз» и «Предаторз». Кроме того, Паренто является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2003 года.