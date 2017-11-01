Атюшов — о пародии на Бузову: пообещал ребятам, после гола поздно было отступать

Защитник «Амура» Виталий Атюшов рассказал, как ему в голову пришла идея спародировать танец из клипа Ольги Бузовой «Мало половин».

«Перед игрой перешучивался с ребятами. Мол, если забью, повторю эпизод из клипа одной поп-певицы. И когда забил, поздно было отступать.

Видел, что это видео сразу выставили на видное место в Интернете. Ребята оперативно работают. Правда, не совсем понятно, какое отношение к хоккею всё это имеет", — цитирует Атюшова Russia-Hockey.ru.

Видео можно посмотреть также на канале «Амура» в YouTube.