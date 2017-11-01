Манукян — о реванше после 2:6 в Подольске: нужно отдать должок «Витязю»

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился ожиданиями от домашнего матча с «Витязем», который начнётся в 16:00 мск в Омске. В начале сентября команды уже встречались в Подольске, тогда «Витязь» одержал крупную победу со счётом 6:2.

«Надо просто выходить и делать свою работу, выполнять тренерскую установку и помогать команде выигрывать. К скоростям, можно сказать, привык, ничего такого уже.

Реванш у «Витязя» можно будет взять прежде всего за счёт командных действий, нужно выходить и выигрывать. Особенно дома. Нужно отдать должок.



У нас нет никакого упадка сил, все друг друга подбадриваем и поддерживаем. Победы, поражения — это спорт, и все всё понимают. Мы стараемся выходить с настроем каждый раз, забывать счёт прошлой игры и начинать с чистого листа – с установкой на победу», — цитирует Манукяна пресс-служба клуба.